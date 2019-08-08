"يويفا" يعلن خروج محمد صلاح من جوائز الأفضل

خرج اللاعب المصري محمد صلاح من منافسات جوائز الأفضل لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2018/ 2019.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن قائمة المرشحين لحصد الجوائز، والتي خلت من نجم ليفربول محمد صلاح.

وكشف الاتحاد عن المرشحين الثلاثة لحصد جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي بدوري الأبطال، والتي يتنافس علهيا كلا من البرازيلي أليسون (ليفربول)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام) والألماني مارك أندريه تير شتيجين (برشلونة).

#UEFAawards voted for by: ⚽️ Coaches of the 32 #UCL group stage teams ⚽️ 55 journalists from our 55 member associations, selected by European Sports Media group ⚽️ Coaches can't vote for players from own teams 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 — UEFA (@UEFA) August 8, 2019

ويتنافس ثنائي ليفربول ترينت أرنولد وفيرجيل فان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا ليوفنتوس، على لقب أفضل مدافع.

ويتصارع الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن، على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم، فيما يتواجد ليونيل ميسي، هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني "ليفربول" وكريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، في لائحة المرشحين لأفضل مهاجم.