مرض غامض يحول جسم صبي إلى "بالونة"... صور

يعاني شاب هندي، سوجيت كومار، من مرض غامض تسبب في تضخم بطنه إلى أحجام غير طبيعية.

ووفقا للصبي البالغ من العمر 19 عاما، ظهرت الأعراض الأولى في سن السابعة. ثم أخذ الوالدان الطفل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من العثور على سبب ما حدث. منذ ذلك الحين، استمرت معدة كومار في النمو، مسببة آلام، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Mystery condition has left a 19-year-old with a stomach which won't stop GROWING: Sujit Kumar, from India, saw his stomach first start growing aged seven. He's been advised to travel to the city Delhi for medical help, but cannot afford to. https://t.co/tblgKECYdf pic.twitter.com/DSBAADaUsR — RushReads (@RushReads) August 8, 2019

لاحظ الشاب، أنه ليس لديه أي أعراض مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي، أي الغثيان والقيء والإسهال. وعليه إجراء فجص تنظير المعدة في نيودلهي، لكنه حتى الآن لم يتمكن من جمع الأموال لرحلة إلى العاصمة. الآن يحاول كومار أن يعيش حياة طبيعية ووجد وظيفة كميكانيكي في مصنع للدراجات.

وقال كومار: "أحب الذهاب إلى العمل، وزملائي لا يستهزؤون بي أبدا".

يذكر أنه في 25 مايو/أيار، عثر الجراحون في الهند على سبع ملاعق، وفرشاتين للأسنان، ومفكي براغي، وسكين في معدة رجل اشتكى من آلام في المعدة.