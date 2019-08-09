تحذير إسرائيلي من سرقة الحسابات البنكية

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن قيام بعض الأشخاص بتقديم أنفسهم كمندوبي بنوك للاحتيال أو للسرقة البنكية للعملاء.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أن الشرطة الإسرائيلية تحذر من حالات الاحتيال أو السرقة البنكية من لصوص محترفين، بعد ظهور بعض الحالات في كثير من البنوك الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت تحذيرا لعملاء البنوك بعد تكرار حالات الحصول على حسابات بعضهم عن طريق رسائل غير صحيحة، والتخفي في كونهم مندوبين للبنوك، ولكنهم في الحقيقة هم لصوص محترفون.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من الاحتياطات الواجب التعاطي معها في حال تلقي رسائل بنكية، لعدم الوقوع فريسة لفقدان الحساب البنكي الشخصي لأي عميل.

ومن بين تلك التحذيرات:

1- الكشف عن هوية المُرسل.

2- في حال وصول رسالة بنكية للاستفسار عن الحساب، يرجى الرجوع إلى مقر البنك نفسه.

3- في حال وصول رابط في رسالة بنكية، يوصي بعدم فتحها، والدخول على الموقع الرسمي للبنك نفسه.

4- لمعرفة ما إذا كان الموقع آمن أم لا، فإن رمز هذا الموقع له قفل أخضر، ويبدأ بالأحرف https.