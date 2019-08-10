بالفيديو.. أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس (2-1)

تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت.

وجاءت المباراة ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، وهي البطولة الودية التي تجري تحضيرًا للموسم الجديد.

الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 0 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف جواو فيليكس



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/ZX7k58cJBh — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا عن طريق جواو فليكس، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ثم تعادل لليوفي، سامي خضيرة، في الدقيقة 29.

الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 1 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف سامي خضيره



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/YuzNZ5TtEp — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

وعاد فريق أتلتيكو مدريد مجددًا وتقدم بالهدف الثاني عن طريق فليكس أيضا، في الدقيقة 33 من عمر المباراة.