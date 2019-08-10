بالفيديو.. أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس (2-1)

وجاءت المباراة ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، وهي البطولة الودية التي تجري تحضيرًا للموسم الجديد.
الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 0 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف جواو فيليكس— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا عن طريق جواو فليكس، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ثم تعادل لليوفي، سامي خضيرة، في الدقيقة 29.
الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 1 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف سامي خضيره— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/YuzNZ5TtEp
وعاد فريق أتلتيكو مدريد مجددًا وتقدم بالهدف الثاني عن طريق فليكس أيضا، في الدقيقة 33 من عمر المباراة.
الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 1 * 2 أتلتيكو مدريد | ثنائية لجواو فيليكس ..— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/pMzAQBV5y3
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