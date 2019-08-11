ناسا تنشر فيديو لعاصفة على كوكب المشتري

يظهر في الفيديو السحب والعاصفة، والتي يبدو بسببها أكبر كوكب في النظام الشمسي مشرقًا للغاية. وبدأت العاصفة الضخمة في أجواء كوكب المشتري منذ 150 عامًا على الأقل.

من بين أكثر ميزات الصورة هي السحب الملونة المشبعة التي تتحرك في اتجاه منطقة البقعة الحمراء الكبيرة.

#Jupiter is the king of the solar system, more massive than all other solar-system planets combined. Although astronomers have been observing the gas-giant planet for hundreds of years, it still remains a mysterious world: https://t.co/sRE30L9LVh pic.twitter.com/6J2DCzykQZ — Hubble (@NASAHubble) August 8, 2019

وقال موقع التلسكوب: "الميزة الأكثر إثارة للانتباه في صورة كوكب المشتري هي البقعة الحمراء الكبيرة. إن هذه العاصفة الضخمة التي حجمها يساوي قطر الأرض تدور عكس اتجاه عقارب الساعة بين مجموعتين من سحب تحيط بها.

جميع الخطوط الساطعة على كوكب المشتري تدور حول تيارات وتفصلها الرياح، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 644 كم / ساعة.