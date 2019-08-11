ماذا يحدث للجسم إذا شربت القهوة يوميا؟

وقد أظهرت الدراسات أن شرب القهوة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، وكذلك تؤثر بشكل إيجابي على الدماغ. لذلك، شربها عند الشعور بالاكتئاب مفيد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الخبراء واثقون من أن القهوة الطبيعية بدون سكر يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون، والأورام الخبيثة والسكري من النوع الثاني، حسب الموقع.

بفضل استخدام الكافيين قبل التدريب الرياضي، يمكنك تحسين نتائجك بسبب تأثيره المنشط. أيضا، القهوة مفيدة لزيادة التركيز وتحسين الذاكرة.

ومع ذلك، هناك عواقب سلبية. وتشمل هذه زيادة في ضغط الدم والكوليسترول. هذا ينطبق بشكل خاص على القهوة، والتي يتم إعدادها باستخدام إبريق الضعط الفرنسي (فرنش برس). يحتوي هذا المشروب على كستول أكثر، والذي يمكن أن يزيد الكوليسترول، وبالتالي يؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتطور القلق والنوم المضطرب والصداع بسبب تناول القهوة.

ينصح الخبراء بعدم شرب القهوة كثيرا.