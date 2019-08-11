Widgets Magazine
تسجيل
12:38 11 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    التحضيرات للاحتفال بعيد الفطر في كابول، أفغانستان 4 يونيو/ حزيران 2019

    الأفغان يحافظون على عادات عيد الأضحى رغم الظروف الصعبة

    © AP Photo / Rahmat Gul
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 01

    يمثل عيد الأضحى في أفغانستان مناسبة للفرح والبهجة النادرة في حياة المواطنين، إذ يَنسون فيها آلامهم ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى، وتمتاز البلاد بجملة من العادات والتقاليد العريقة التي دأب الأفغان على المواظبة عليها جيلاً بعد جيل.

    كابل – سبوتنيك. تسابق "ماري" الزمن استعداداَ للعيد، فإلى جانب سائر الأمور المتعارف عليها من تنظيف الدار وشراء الحلويات والفواكه المجففة لاستقبال الضيوف عليهم هذه المرة شراء الهدايا وأضحية العيد لعروسة ابنهم حسيب رغم أنه يعيش لاجئا في ألمانيا.

    وتقول: "هذه عادات قديمة في أفغانستان، في عيد الأضحى نشتري للعروسة الخروف والملابس والحلويات، في عيد الفطر يشترون الحلويات والملابس والسكاكر، أما في النيروز نأخذ لها السمك وكعكة النيروز والجلبي"، وهي حلويات محلية.

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية، في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 6 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى
    وقبل بضعة أيام من العيد يتجمع الأقارب والأصدقاء في بيت العريس، يتولى شخص أو شخصين مسؤولية الخروف التي عادة ما يتم لف جزء منه بأقمشة ملونة ومزركشة، فيما يأخذ البقية أطباق الحلويات والملابس؛ كل ذلك يتم على إيقاعات الدف والأغاني الفلكلورية من قبل النسوة والفتيات المرافقات.

    وتستقبل أهل العروسة الضيوف بتقديم الشاي الأخضر مع الكعك والكيك، وعند خروجهم يتم إهداؤهم "الأوشحة والمناديل" عرفاناً وشكرا منها لهم كما جرت العادة.

    وتوضح السيدة ماري: "تأخذ العروسة الملابس بالإضافة إلى جزء من الحلويات ولحم الخروف، فيما يوزع القسم الأكبر على الأقارب والجيران".

    قد تكون عائلة "ماري" أفضل حالاً من غيرها من الأسر، إذ أن معظم الأفغان غير قادرين على تأمين جميع هذه المتطلبات في مرحلة الخطوبة التي يختلف فتراتها من شخص لآخر فالأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار تثقل كاهل الأسر وتجعل من الصعوبة الالتزام بهذه التقاليد بحذافيرها.

    ومع تعدد القوميات والإثنيات المتعايشة بأفغانستان، تختلف التقاليد وطقوس العيد من مكان لآخر.

    في القرى والأرياف تبدو هذه العادات اقل تعقيداً وتتميز بالبساطة لكنها محكمة بضوابط اجتماعية يسعى الجميع لتطبيقها كلاً حسب طاقته وإمكاناته.

    من هذه التقاليد المتعارفة، ما هو دارج في الولايات الشمالية لأفغانستان حيث يتم الترحيب بالضيوف عبر تقديم حساء اللحم فضلاً عن الحلويات والسكاكر خلال العيد.

    فعندما يزور الضيوف بيت الأقارب والأصدقاء في بلخ وفارياب وجوزجان وقندوز وتخار وغيرها يغسلون يده بداية ثم يقدمون له حساء اللحم أو مأكولات أخرى معدة من لحم الأضحية.

    ولكن مهما تباينت التقاليد بين الولايات الأفغانية فإنها تتقاطع جميعاً عند نقطة مشتركة كما سائر البلدان الإسلامية عبر الارتكاز على تبادل الزيارات الودية بين الأهل والأقارب وعيادة المرضى وكبار السن وزيارة والدعاء عند القبور.

    انظر أيضا:

    بومبيو يتحدث عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    إعلام: أمريكا تعرب عن الاستعداد لسحب قواتها من أفغانستان في إطار صفقة مع طالبان
    طالبان.. هل تكون حليف إيران المقبل في أفغانستان؟
    الناتو لا يستبعد تخفيض وجود القوات الدولية في أفغانستان عقب اتفاق سلام محتمل
    الكلمات الدلالية:
    عيد الأضحى, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك