كويكب أكبر من هرم خوفو يقترب من الأرض

سيقترب كويكب "يحتمل أن يكون خطيرًا" أكبر من هرم الجيزة الأكبر، المعروف أيضًا باسم هرم خوفو، من الأرض في نهاية شهر أغسطس أب، وفقًا لبيانات ناسا.

يبلغ قطر الكويكب 2019 OU1 160 مترًا، أي أكبر ب 20 مترًا من الهرم المصري الأكثر شهرة.

في 28 أغسطس 2019 ، سيكون 2019 OU1 أقرب إلى كوكب الأرض بمقدار 40 مرة من كوكب الزهرة. سوف يكون الكويكب على مسافة حوالي مليون كيلومتر عن كوكبنا.

في وقت سابق، قامت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بتحديث قائمة الأجسام الفضائية التي تشكل خطرا محتملا على الأرض.

يعتبر أقرب حادث تصادم افتراضي للأرض مع الكويكب 2006QV89 . وفقا لخبراء الوكالة ، قد يحدث هذا في 9 سبتمبر من هذا العام.

احتمال مثل هذا الحدث هو فرصة واحدة من أصل سبعة آلاف. الآن يقع الكويكب على بعد حوالي 6.7 مليون كيلومتر من الأرض.

تتصدر قائمة التهديدات المحتملة الكويكب 2010RF12، يشير الخبراء إلى أن التقارب الخطير للجسم من الأرض سيحدث في عام 2095. احتمال الاصطدام - فرصة واحدة من أصل 16.