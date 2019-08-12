الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أسلحة صوتية

تم العثور على ثغرة في الهواتف الذكية تسمح بتحويلها إلى سلاح خطير.

ونقل موقع "بي بي سي" عن خبير الأمن السيبراني ميت ويكسي، أن عددًا من الأجهزة - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس ومكبرات الصوت - محمية بشكل سيئ من القرصنة.

يمكن للقراصنة إجبار هذه الأدوات على إصدار أصوات عالية التردد أو منخفضة خطيرة على البشر.

واختبر ويكسي نظريته من خلال برنامج الماسح الضوئي بلوتوث، وسيطر على مكبرات الصوت لبعض الأجهزة وجعلها تصدر أصوات مزعجة.

في 2 أغسطس/آب، تم نشر توصيات لمستخدمي هذه الأدوات من أجل الأمن، من الأفضل إغلاق الكاميرا والميكروفون بقطعة من الشريط اللاصق. في هذه الحالة، حتى لو كان اتصل الهاكرز بالأداة الذكية، فلن يتمكن من رؤية أي شيء أو السماع. لكن هذا الإجراء وحده لن يكون كافياً، يجب أيضًا اتباع النظافة الرقمية.