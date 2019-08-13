رونالدو يكشف كيف تعامل زيدان معه في ريال مدريد

كال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، المديح لمدربه السابق زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدو عن زيدان في تصريحات لشبكة "DAZN" نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "الثقة التي يحتاج إليها اللاعب لا تأتي منه فقط، بل تأتي أيضا من الآخرين حوله، اللاعبون الآخرون والمدرب. يجب أن تشعر أنك جزء مهم من المجموعة، وزيدان جعلني أشعر بالخصوصية".

وأضاف،

"زيدان ساعدني كثيرًا. أقدره بالفعل. العمل معه جعلني معجبا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".

واختتم صاحب الـ34 عاما تصريحاته عن زيزو قائلًا: "كان يقول لي: (كريس، استرخ، اخرج والعب كما تلعب، أنت الشخص الذي سيحدث الفارق".

ولعب رونالدو تحت قيادة زيدان في ريال مدريد منذ يناير/كانون ثان 2016، حتى الصيف الماضي، واستطاع خلال تلك الفترة أن يحققا العديد من الألقاب منها 3 بطولات دوري أبطال أوروبا.

Cristiano Ronaldo ⭐️

Neymar 🔥

Jose Mourinho ⚡️



Racconteranno le partite della loro vita in The Making Of, la nuova serie in arrivo su @DAZN_IT dal 9 agosto 🎬 pic.twitter.com/nYV5AK81O7 — Goal Italia (@GoalItalia) August 1, 2019

ورحل رونالدو في الصيف الماضي ليوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف الريال حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، ليرحل بعدها أيضا زيدان قبل أن يعود مرة أخرى لتدريب الميرنغي.