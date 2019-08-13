الأشعة تكشف سببا صادما لمعاناة مريض أجرى جراحة

كشفت الأشعة والفحوصات الطبية عن سبب صدم الأطباء، كان وراء معاناة مريض لمدة 8 أيام بعد إتمامه عملية جراحية.

علق طقم أسنان مريض بريطاني في حلقه خلال خضوعه لعملية جراحية، وهو طقم مكون من شريحة معدنية و3 أسنان أمامية، وعلق في حلق المريض البالغ من العمر 72 عاما أثناء جراحة لإزالة ورم حميد من جدار البطن، بحسب CNN.

وعاد الرجل إلى المستشفى، بعد 6 أيام من الجراحة، حين اكتشف وجود دماء في فمه، كما شعر بآلام ووجد صعوبة في ابتلاع الطعام.

وعندما خضع للفحص، اكتشف الأطباء وجود جسم نصف دائري في حلقه حول الأحبال الصوتية، مما أدى إلى التهابات داخلية، وأثبتت الأشعة أن الجسم هو طقم أسنان ما اضطر الأطباء إلى إجراء جراحة عاجلة للرجل لانتزاع الأسنان المستعارة، وقضي في المستشفى 6 أيام إضافية.

وراح الرجل يتردد على المستشفى في الأسابيع التالية، بسبب النزف المستمر جراء الإصابات الداخلية وتمزق شريان، وجراء خسارته كميات كبيرة من الدم، خضع المريض لعملية نقل دم، ولا يزال عليه الانتظار 6 أسابيع للتعافي الكامل.

يشار إلى إنها لم تكن المرة الأولى التي يبتلع فيها شخص ما طقم أسنانه قبيل الجراحة، مشيرة إلى أنه "لا توجد قواعد واضحة بشأن كيفية التعامل مع الأسنان المستعارة أثناء التخدير".