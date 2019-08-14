منها فحص القدمين... خطوات للتحكم في مرض السكري

وعرض موقع "bold sky" عدة خطوات إرشادية يمكن من خلالها لمريض السكري أن يتعايش مع مرضه بأقل قدر ممكن من الاعتماد على الدواء، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
نظام غذائي بلا نسب دهون عالية
رياضة في الهواء الطلق
بذل مجهود بدني وممارسة التمارين الرياضة أو السير في الهواء الطلق سيضبط مستوى السكر في الدم؛ حيث إنك حينما تبذل مجهود يحتاج جسمك إلى السكر ليمتلك طاقة وبذلك تضبط مستويات السكر في الدم دون الحاجة إلى أدوية.
تجنب التدخين والمدخنين
ملاحظة شكل القدمين
ينبغي الانتباه لشكل القدمين، لأنه حينما ترتفع مستويات السكر في الدم ستلاحظ ذلك في القدمين، لأنها تؤدي إلى تورم القدم ويتطور الأمر إلى تلف في الأعصاب، ولذلك على مريض السكر مراقبة قدميه بشكل يومي.
استشارة الطبيب
قد يرى بعضهم أنه لا حاجة لزيارة الطبيب طالما استمر في تناول الدواء، لكن ينبغي المتابعة مع طبيب تغذية إذا كنت مريض سكر وترغب في السيطرة عليه؛ حتى لا تتفاقم حالتك الصحية.
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