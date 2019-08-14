منها فحص القدمين... خطوات للتحكم في مرض السكري

يعد مرض السكري بأنواعه المختلفة ضمن الأمراض التي يمكن للمريض التعايش معها دون أن تقف حاجزا أمامه لممارسة حياته الطبيعية، إلا أن هذا التعايش لا يعتمد فقط على الأدوية، لكنه يعتمد أيضا على نمط الحياة بشكل أساسي.

وعرض موقع "bold sky" عدة خطوات إرشادية يمكن من خلالها لمريض السكري أن يتعايش مع مرضه بأقل قدر ممكن من الاعتماد على الدواء، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

نظام غذائي بلا نسب دهون عالية

من الضروري اتباع نظام غذائي بلا أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر وأن يتكون من الكربوهيدرات والألياف والأسماك الغنية بالأوميغا 3 والدهون بنسبة بسيطة، إضافة إلى تناول الخضروات خاصة الفاصولياء ومنتجات الألبان والفواكه، مع تجنب المشروبات الغازية؛ لأنها ترفع مستوى السكر في الدم كثيرًا.

رياضة في الهواء الطلق

بذل مجهود بدني وممارسة التمارين الرياضة أو السير في الهواء الطلق سيضبط مستوى السكر في الدم؛ حيث إنك حينما تبذل مجهود يحتاج جسمك إلى السكر ليمتلك طاقة وبذلك تضبط مستويات السكر في الدم دون الحاجة إلى أدوية.

تجنب التدخين والمدخنين

يجب التوقف عن ذلك فورا عن التدخين، لأن التبغ يؤثر على مستوى السكر في الدم، وإذا لم يكن المصاب بالسكر مدخنا، فعليه أيضًا تجنب الجلوس بجانب المدخنين لوقت طويل لأنه بذلك يكون مدخن سلبي ويحصل على الأضرار ذاتها.

ملاحظة شكل القدمين

ينبغي الانتباه لشكل القدمين، لأنه حينما ترتفع مستويات السكر في الدم ستلاحظ ذلك في القدمين، لأنها تؤدي إلى تورم القدم ويتطور الأمر إلى تلف في الأعصاب، ولذلك على مريض السكر مراقبة قدميه بشكل يومي.

استشارة الطبيب

قد يرى بعضهم أنه لا حاجة لزيارة الطبيب طالما استمر في تناول الدواء، لكن ينبغي المتابعة مع طبيب تغذية إذا كنت مريض سكر وترغب في السيطرة عليه؛ حتى لا تتفاقم حالتك الصحية.