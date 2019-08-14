بالصور... العراق يصدر موجات الحر إلى دول العالم

تنتظر أرمينيا موجة حر سميت بالعراقية، ستسبب ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 5-6 درجات فوق المعدل، حسب ما أفاد به مركز الأرصاد الجوية الأرمني.

وأعلن رئيس قسم التنبؤات الجوية في مركز الأرصاد الأرميني غاغيك سورينيان، على صفحته في "فيسبوك" عن اقتراب موجات حر من مناطق العراق إلى أرمينيا.

وأضاف سورينيان: "من اليوم وحتى 16 أغسطس/ آب، في جميع المناطق سترتفع درجات الحرارة تدريجياً بمقدار 5-6 درجات".

وأشار سورينيان إلى أن أكثر الأيام حرارة هو 16 أغسطس/ آب، بالأخص في وادي أرارات والعاصمة يريفان، وكذلك في وديان سيونيك، إذ ستصل درجة حرارة إلى 38-39 درجة مئوية، وفي بعض الأراضي المنخفضة تصل إلى 40 درجة.

وتابع سورينيان: "في الأيام الخمسة المقبلة ستشهد ارتفاع معدلات مخاطر الحريق في الوديان والسفوح".

يذكر بأن درجات الحرارة وصلت في العاصمة بغداد في يونيو/ حزيران، إلى 47 درجة مئوية، فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.