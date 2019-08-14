بالفيديو... زوجان يربحان 1.2 مليون دولار بسبب قطتهم الجائعة

وشكر الزوجان أندرو وبولا هانكوك، المقيمان في مدينة مانسفيلد الإنجليزية، على فوزهما بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها 1.2 مليون دولار من تذكرة يانصيب، بحسب الحساب الرسمي لمؤسسة اليانصيب الوطني البريطاني على إنستغرام.
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One hungry 🐈 and a car 🚘 needing fuel led to Andrew Hancock buying a MONOPOLY Millionaire Scratchcard and winning the top prize. Andrew and his wife Paula are now celebrating 🥂, and the cat is getting some treats, too! . . . #AmazingStartsHere #Scratchcard #Winner #Cat #CatsOfInstagram #InstaCat #CatAGram #Miaow
وصرح الزوج أندرو بأنه كان عليه الذهاب إلى محطة وقود تقع في منطقة إقامتهم، وذلك يوم 24 يوليو/تموز، لكنه وزوجته أدركا أنهما نسيا تقديم الطعام لقطتهما "شورت كيك" البالغة من العمر 6 سنوات.
وأثناء وجود الزوج في محطة الوقود، قرر شراء طعام القطة ومعه بطاقة خصم على سحب المليونير، لينتهي به الأمر بالحصول على الجائزة الكبرى بقيمة 1.2 مليون دولار.
وصرح الزوج بأنه كان في غاية السعادة بعد الفوز بالجائزة، فقد كان متحمسًا جدا لفكرة أنه أصبح مليونير لدرجة أنه نسي تقديم الطعام للقطة للمرة الثانية، لكن القط المحظوظ هذه المرة تناول طعامه في حفل عشاء من لحم الخنزير للاحتفال بالثروة التي حصلت عليها العائلة بسببه.
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