بالفيديو... فتاة معلقة بين السماء والأرض أمام الملأ في السعودية

وقدمت الشركة المشرفة على اللعبة اعتذارا رسميا في بيان جاء فيه: "إن الحركة داخل المسار المعلق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعًا على بضع مراحل، ويكون المستخدم موثقًا بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكيبل المسار المعلق، وتتأثر سرعة الدفع بوزن المستخدم واتجاه الرياح أثناء الرحلة، وخاصة المرحلة الثالثة التي تعتبر الأطول في المسافة والأقل انحدارًا، وقد تتسبب الرياح في تخفيف سرعة الدفع أو توقف المستخدم أثناء الرحلة، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأكدت أنه "لا يوجد خطورة على الشخص المستخدم في حال التوقف عن الدفع، ولا يعتبر حالة طارئة، كون أن الموقف محتمل ودرجة الأمان عالية، وأحيانًا كثيرة يكون التوقف جزءًا من الإثارة"، لافتة إلى أنها تتعامل مع أي حالة توقف بسحب الحركة من قبل مشرف التشغيل إلى المنصة.

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات مطالبة بمحاسبة المقصرين.