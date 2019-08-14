فيسبوك: تنصتنا على المحادثات الصوتية لمستخدمي "ماسنجر"

اعترف القائمون على شركة فيسبوك، بأن الشركة تنصتت على محادثات صوتية لمستخدمي تطبيق ماسنجر.

ونقل موقع "ذي فيرج" بيانا رسميا للشركة، أقرت فيه بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر".

وأوضح بيان الشركة، قائلا: "تماما مثل آبل وغوغل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".

وكان ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة "آبل" الأمريكية، قد اقترح بأنه يجب على كل الناس مغادرة تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم.

واتهم "وزنياك" شركة "فيسبوك" بأنها تغزو خصوصية الناس، وأن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي مغادرتها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما كشف ستيف وزنياك، الذي أسس شركة "آبل" إلى جانب ستيف جوبز، أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها، وأكد أنه لا توجد "طريقة تقريبا لإيقافها".

وغادر ستيف وزنياك، "فيسبوك"، العام الماضي 2018، وحذف حسابه العام من موقع التواصل الشهير، في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا" للاستشارات السياسية، التي حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل "بفيسبوك"، ولمدة يومين.