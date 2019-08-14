ريال مدريد يقدم عرضا مغريا لضم نيمار في صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صادرة صباح اليوم الأربعاء، عن عرض ريال مدريد لصفقة تبادلية على باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن نجمها نيمار جونيور.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد وضع فينسيوس جونيور في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان غير مقتنع بالشاب البرازيلي، وأنه منح فلورنتينو بيريز الضوء الأخضر للتخلي عن اللاعب.

EXCLUSIVE: Real Madrid offer Vinicius Jr to PSG as part of a deal for Neymar Jrhttps://t.co/8Yu2xOiX9U — SPORT English (@Sport_EN) August 14, 2019

وتابعت، أن ريال مدريد عرض على الفريق الباريسي في البداية الثلاثي "إيسكو وغاريث بيل ومودريتش"، ولكن الثلاثي رفض الرحيل.

وأردفت الصحيفة، أن ريال مدريد يأمل أن يكون الوضع مختلفا مع فينيسيوس، خاصة أن الأخير يحظى بإعجاب ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، كما أن قيمته السوقية تبلغ 70 مليون يورو.

وكان البرازيلي قد أعلن عن رغبته بالخروج من صفوف النادي الباريسي واللعب في الموسم القادم في دوري جديد، الأمر الذي لم يخفه المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو.

واختتمت الصحيفة أن زيدان محبط من رئيس النادي بعد فشله في التعاقد مع بوغبا، لذلك هو يريد نيمار بشدة من أجل تقوية الهجوم.