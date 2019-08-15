عمل في السعودية وإسرائيل... الزمالك يعلن رسميا اسم المدرب الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن اسم المدرب الجديد للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية في برنامج "الزمالك اليوم" الذي يقدمه المذاع عبر فضائية "المحور" المصرية، تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا لفريق كرة القدم بالزمالك.

وقال "منصور"، إنه قام بحجز تذاكر الطيران لألكسندر ستانوفيتش.

وتولى ستانوفيتش تدريب فريق بارتيزان الصربي وهو في عمر الـ36 وتوج بلقب الدوري الصربي معه، ثم رحل إلى الدوري الصيني ودرب داليان أربين وبكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

انتقل أليكساندر ستانوفيتش لتدريب لفريق مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي عام 2014، ثم عاد لتدريب بكين بي جي الصيني. ثم في عام 2017 تولى تدريب باوك اليوناني ورحل بعد شهرين ثم قاد القادسية السعودي، ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".