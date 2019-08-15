العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء

ما يقرب من 90 من هذه الإشارات معروفة حاليا. هذا الصيف، تم تسجيل مصدرين آخرين من رشقات الراديو السريعة.

تمكن علماء الفلك من تسجيل ثماني انفجارات راديوية سريعة متكررة جديدة. قبل ذلك، كان اثنان فقط من هذه الإشارات معروف.

يحاول الباحثون حاليًا تحديد مصدر هذه الأصوات. لقد كانت هناك بالفعل اقتراحات بإمكانية نشرها بواسطة مغناطيسات شابة: من المعتاد استدعاء النوى النجمية الكثيفة التي تحتوي على حقول مغناطيسية قوية جدا. من الممكن أن تأتي رشقات الراديو السريعة من وسائط مماثلة.

يلاحظ العلماء أن ثمانية إشارات تم الكشف عنها استمرت في المتوسط ​​لفترة أطول من الإشارات الفردية. على سبيل المثال، تمكن الباحثون السابقون من اكتشاف مصدر انفجار لاسلكي سريع واحد: اتضح أنه جاء من وسط ممغنط جدا. إذا تم تأكيد فكرة مدة الإشارة، فقد يتضح أن أحداثًا مختلفة تتسبب في رشقات راديوية مختلفة، وفقًا لNature.

ما يقرب من 90 من هذه الإشارات معروفة حاليا. هذا الصيف، تم تسجيل مصدرين آخرين من رشقات الراديو السريعة.