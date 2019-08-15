زيادة علو مدار المحطة الفضائية الدولية بمقدار كيلومترين

سيقوم الخبراء الروس بإجراء عملية صباح يوم الخميس، ونتيجة لذلك سيقومون بتصحيح ارتفاع مدار محطة الفضاء الدولية. هذا ضروري لتهيئة الظروف الباليستية المثلى لإطلاق وتثبيت محطة الفضاء الدولية ومركبة الفضاء "سويوز إم إس-14"، والتي من المقرر أن تكون رحلتها في 22 أغسطس/أب.

ستتم العملية على مرحلتين. في الساعة 08:53 بتوقيت موسكو، سيتم تشغيل نظام الدفع أول مرة. وسيتم تشغيلها الساعة 11:53 مرة أخرى. نتيجة لذلك، سيرتفع علو الرحلة في المحطة بمقدار 2.1 كيلومتر ويبلغ 415.5 كيلومتر.

من المعروف أن المدار الأدنى لمحطة الفضاء الدولية هو 415 كم، والحد الأقصى هو 428.7 كيلومتر. سوف يزيد ارتفاع مدار المحطة باستخدام نظام الدفع لمركبة الشحن "بروغريس إم إس-12".