سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أمريكا

أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب مشاكل في الرئتين سجلت في الأسابيع الأخيرة.

وتبين من خلال عامل مشترك بين هؤلاء جميعهم وهو تدخين سجائر إلكترونية، مع عدم ثبوت أن تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن هذه الإصابات، وذلك بحسب "العربية نت".

وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد، حالات سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران. وقد سجلت 30 حالة في الإجمال، وفتح تحقيق في 22 منها.

وقال مسؤولون في الولايات الثلاث، إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشاكل مترابطة.

وأوضح توماس هوبت، المتخصص في مشاكل التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن، قائلا:

حتى الآن، يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات، لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء.

وقد دخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية أيضاً.

والسجائر الإلكترونية متوافرة في الولايات المتحدة، منذ العام 2006.

وهي منتشرة جداً في صفوف الشباب في الولايات المتحدة، فقد دخن هذه السجائر 3.6 ملايين تلميذ في مدارس تكميلية وثانويات، في 2018، على ما تفيد مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).