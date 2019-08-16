اكتشاف حل لشيخوخة الدماغ بتجديد خلايا المخ

توصل علماء بريطانيون إلى علاج جديد من نوعه لشيخوخة الدماغ، ما يعني قطع شوط كبير في القضاء على مرض ألزهايمر والتصلب المتعدد.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العلماء توصلوا للعلاج الجديد باستخدام أدمغة الفئران، حيث أظهرت دراسة أنه يمكن تجديد شبابها من خلال التركيز على الخلايا الجذعية، المعروفة اختصارا بـOPCs التي تساعد في تجديد المايلين، وهي المادة العازلة الدهنية التي تغلف الألياف العصبية.

وصرح أحد المشاركين في الدراسة، الدكتور كيفن شالوت: "تسبب الشيخوخة انخفاضا في تجديد الأنسجة بسبب فقدان وظيفة الخلايا الجذعية البالغة. وهنا نظهر أن البيئة الصغرى OPC صلبة مع تقدم العمر، وهذا التغيير الميكانيكي يكفي للتسبب في فقدان وظيفة OPCs المرتبطة بالعمر".

واستخدم فريق جامعة كامبريدج الأدوات البيولوجية والاصطناعية لمحاكاة تصلب الدماغ. ووجد الباحثون أن حجب مادة كيميائية تسمى PIEZO1 موجودة على سطح الخلية، هو مفتاح الحل، كما تبين أن تثبيط PIEZO1 يمكن OPCs من الحفاظ على نشاطها في الجهاز العصبي المركزي المتقادم.

يذكر أن الدراسة خلصت إلى أن اكتشاف فريق كامبريدج حول عمر الخلايا الجذعية في الدماغ، له آثار مهمة على العلاج في المستقبل، لأنه يتيح هدفا جديدا لمعالجة المشكلات المرتبطة بالشيخوخة ومرض التصلب العصبي المتعدد، بما في ذلك كيفية استعادة الوظيفة المفقودة في الدماغ.