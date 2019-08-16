ضربة مبكرة لريال مدريد... إصابة أحد نجومه

ضربة مبكرة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد الإعلان عن غياب أحد نجومه الكبار.

أكد النادي الملكي إصابة إدين هازارد، لاعبه البلجيكي، أثناء التدريبات قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني؛ بحسب موقع "في الجول".

وتم تشخيص حالة الجناح البلجيكي بالإصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

ووفقا لبعض التقارير، فإن مدة غياب لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، ربما تستغرق 3 أسابيع.

ويفتتح ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني، تحت قيادة الفرنسي، زين الدين زيدان، بمواجهة سيلتا فيجو خارج القواعد.

وسيرتدي إدين هازارد، لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم (7).

وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.

وسجل إدين هازارد، أول أهدافه مع ريال مدريد، في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي، بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، وديا.