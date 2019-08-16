Widgets Magazine
تسجيل
17:38 16 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مسافر

    قبل سفرك بالطائرة تعرف على قائمة الممنوعات

    © Photo/ Pixabay//JESHOOTS-com
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10

    تشترك العديد من شركات الطيران العالمية بقواعد محددة للمسافرين، منها ما يتعلق بالمواد المسموح والممنوع نقلها والسفر معها، وتراعي فيها قوانين البلدان التي يتم السفر منها وإليها بالإضافة للحرية الشخصية للمسافرين على ألا تشكل تهديدا لأمن الرحلات والمسافرين.

    تتسم قوانين الشركات بأنها متشابهة بالنسبة للكثير من البلدان مع بعض الخصوصية لبدان أخرى تطلب بمنع اصطحاب بعض المواد التي تتعارض مع قوانينها، وتخص عدد من شركات الطيران الولايات المتحدة الأمريكية بقوائم خاصة  للمواد المسموحة والممنوعة من نقلها مع المسافرين.

    ومن آخر المواد التي حظرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية نقل بعض أنواع أجهزة "أبل" المحمولة على متن الطائرة، حيث من الممكن بأن ترتفع حرارة تلك الأجهزة مسببة تهديدا لأمن الركاب بحسب إدارة الطيران.

    هذا وكانت  شركة Apple قد حذرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، من أن أجهزة اللاب توب تلك قد ترتفع درجة حرارتها، ومن ثم تتسبب في حدوث الحرائق. كما طالبت بالتوقف عن استخدام تلك الأجهزة على الفور.

    وقالت شركة "أبل" في إخطار عاجل لعملائها في ذلك الوقت: "أعلنت شركة أبل اليوم عن سحبها طواعية لعدد محدود من الأجهزة القديمة من فئة الحواسب MacBook Pro"مقاس 15 بوصة، التي تحتوي على بطارية قد ترتفع درجة حرارتها وتشكل خطراً على سلامة المستخدمين.

    بيعت الأجهزة بشكل أساسي بين سبتمبر/أيلول 2015، وفبراير/شباط 2017، ويمكن تحديدها عن طريق الرقم التسلسلي الموجود على المنتج. 

    كيف تصنف المواد الخطرة الممنوع اصطحابها في الرحلات الجوية

    صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    © AFP 2019 / Christophe Archambault
    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم
    10

    البضائع الخطرة عبارة عن مواد قد تتسبب في مخاطر تتعلق بسلامة وأمن الركاب أو قد تتسبب في إلحاق أضرار بالطائرة. ويشار إلى هذه البضائع أيضا بأنها مواد محظورة ومواد خطرة وبضائع خطرة.

    ويخضع نقل مثل هذه البضائع لأنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني لا يسمح بوجود البضائع التي يتم تصنيفها ضمن فئة البضائع الخطرة في أمتعة الركاب أو أمتعة الطاقم المفحوصة أو في أمتعة المقصورة، مع وجود بعض الاستثناءات.

    المواد المحظورة

    تشترك شركات الطيران بعدد من القوائم التي تمنع فيها اصطحاب الكثير من المواد في مقصورة الركاب التي قد تشكل تهديدا لأمن الطائرة والمسافرين وهي:

    -الإبر الطبية التي تستخدم للحقن تحت الجلد والحقن الطبية (ما لم تكن هناك حاجة إليها لأسباب طبية وشريطة أن تكون مصحوبة بشهادة طبية توضح أن الحالة الصحية تستلزم استخدام هذه الإبر)، والمتفجرات أو أي مواد أخرى تحتوي على مواد متفجرة (مثل الألعاب النارية أو المفرقعات)، وشفرات الحلاقة وشفرات الحلاقة المستقيمة، والأسلحة الحقيقية أو الألعاب على شكل أسلحة، والسكاكين من أي نوع أو شكل أو حجم، وفتاحات الأغطية الفلينية، وأدوات المائدة المعدنية، والأسلحة والذخائر، وفتاحات الرسائل، والمقاليع، وعدة النجارة، والسهام، والمقصات، ومبارد الأظافر، وإبر الحياكة، ومؤشرات الليزر.

    انظر أيضا:

    إضرابات هونغ كونغ تتسبب في إلغاء 150 رحلة جوية
    مطار هونغ كونغ يستأنف الرحلات الجوية بعد الاشتباكات والاحتجاجات الحاشدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك