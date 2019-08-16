قبل سفرك بالطائرة تعرف على قائمة الممنوعات

تشترك العديد من شركات الطيران العالمية بقواعد محددة للمسافرين، منها ما يتعلق بالمواد المسموح والممنوع نقلها والسفر معها، وتراعي فيها قوانين البلدان التي يتم السفر منها وإليها بالإضافة للحرية الشخصية للمسافرين على ألا تشكل تهديدا لأمن الرحلات والمسافرين.

تتسم قوانين الشركات بأنها متشابهة بالنسبة للكثير من البلدان مع بعض الخصوصية لبدان أخرى تطلب بمنع اصطحاب بعض المواد التي تتعارض مع قوانينها، وتخص عدد من شركات الطيران الولايات المتحدة الأمريكية بقوائم خاصة للمواد المسموحة والممنوعة من نقلها مع المسافرين.

ومن آخر المواد التي حظرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية نقل بعض أنواع أجهزة "أبل" المحمولة على متن الطائرة، حيث من الممكن بأن ترتفع حرارة تلك الأجهزة مسببة تهديدا لأمن الركاب بحسب إدارة الطيران.

FAA bans some Apple laptops from flights over fire risk https://t.co/uJqZfLvNxO pic.twitter.com/EvwSl42qR3 — The Hill (@thehill) August 14, 2019

هذا وكانت شركة Apple قد حذرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، من أن أجهزة اللاب توب تلك قد ترتفع درجة حرارتها، ومن ثم تتسبب في حدوث الحرائق. كما طالبت بالتوقف عن استخدام تلك الأجهزة على الفور.

وقالت شركة "أبل" في إخطار عاجل لعملائها في ذلك الوقت: "أعلنت شركة أبل اليوم عن سحبها طواعية لعدد محدود من الأجهزة القديمة من فئة الحواسب MacBook Pro"مقاس 15 بوصة، التي تحتوي على بطارية قد ترتفع درجة حرارتها وتشكل خطراً على سلامة المستخدمين.

بيعت الأجهزة بشكل أساسي بين سبتمبر/أيلول 2015، وفبراير/شباط 2017، ويمكن تحديدها عن طريق الرقم التسلسلي الموجود على المنتج.

كيف تصنف المواد الخطرة الممنوع اصطحابها في الرحلات الجوية © AFP 2019 / Christophe Archambault أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم 10

البضائع الخطرة عبارة عن مواد قد تتسبب في مخاطر تتعلق بسلامة وأمن الركاب أو قد تتسبب في إلحاق أضرار بالطائرة. ويشار إلى هذه البضائع أيضا بأنها مواد محظورة ومواد خطرة وبضائع خطرة.

ويخضع نقل مثل هذه البضائع لأنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني لا يسمح بوجود البضائع التي يتم تصنيفها ضمن فئة البضائع الخطرة في أمتعة الركاب أو أمتعة الطاقم المفحوصة أو في أمتعة المقصورة، مع وجود بعض الاستثناءات.

المواد المحظورة

تشترك شركات الطيران بعدد من القوائم التي تمنع فيها اصطحاب الكثير من المواد في مقصورة الركاب التي قد تشكل تهديدا لأمن الطائرة والمسافرين وهي:

-الإبر الطبية التي تستخدم للحقن تحت الجلد والحقن الطبية (ما لم تكن هناك حاجة إليها لأسباب طبية وشريطة أن تكون مصحوبة بشهادة طبية توضح أن الحالة الصحية تستلزم استخدام هذه الإبر)، والمتفجرات أو أي مواد أخرى تحتوي على مواد متفجرة (مثل الألعاب النارية أو المفرقعات)، وشفرات الحلاقة وشفرات الحلاقة المستقيمة، والأسلحة الحقيقية أو الألعاب على شكل أسلحة، والسكاكين من أي نوع أو شكل أو حجم، وفتاحات الأغطية الفلينية، وأدوات المائدة المعدنية، والأسلحة والذخائر، وفتاحات الرسائل، والمقاليع، وعدة النجارة، والسهام، والمقصات، ومبارد الأظافر، وإبر الحياكة، ومؤشرات الليزر.