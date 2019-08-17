بالفيديو... هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو (0-1) في الدوري الإسباني

خسر نادي برشلونة الإسباني من مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي يوم الحمعة، في افتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الوحيد النجم المخضرم، أريتز أدوريز، في الدقيقة 89 من ركلة مقصية مميزة.

وعزى أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الخسارة إلى غياب ميسي وسواريز عن المباراة، حيث قال: "لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا مهاجما حاسما مثله".

ملخص مباراة اتلتيك بيلباو و برشلونة

هدف عالمي من ادوريز 🔥

مشاهدة ممتعه#بلباو_برشلونه #برشلونة_بيلباوhttps://t.co/NptIZjP2mQ — ملخص مباريات العالم ⚽ (@Matches_world) August 16, 2019

وبشأن غياب ليونيل ميسي، رد بقوله: "معتادون على طريقة اللعب في وجوده.. ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".

وتابع: "ليس الجميع مثله، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".