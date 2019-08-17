بالفيديو... هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو (0-1) في الدوري الإسباني

وسجل هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الوحيد النجم المخضرم، أريتز أدوريز، في الدقيقة 89 من ركلة مقصية مميزة.
#الدوري_الإسباني ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 16, 2019
لا داعي للبحث عن هدف الموسم 🔥#beINLiga #AthleticBarca pic.twitter.com/zSAzj5AnK6
وعزى أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الخسارة إلى غياب ميسي وسواريز عن المباراة، حيث قال: "لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا مهاجما حاسما مثله".
ملخص مباراة اتلتيك بيلباو و برشلونة— ملخص مباريات العالم ⚽ (@Matches_world) August 16, 2019
هدف عالمي من ادوريز 🔥
مشاهدة ممتعه#بلباو_برشلونه #برشلونة_بيلباوhttps://t.co/NptIZjP2mQ
وبشأن غياب ليونيل ميسي، رد بقوله: "معتادون على طريقة اللعب في وجوده.. ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".
وتابع: "ليس الجميع مثله، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".
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