وفاة الممثل الأمريكي بيتر فوندا عن عمر ناهز 79 عاما

قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، إن الممثل الأمريكي بيتر فوندا نجل أسطورة السينما الأمريكية هنري فوندا توفي عن عمر ناهز 79 عاما.

وكشفت موقع قناة "سي بي إس" الأمريكية، سبب وفاة فوندا، حيث عانى من إصابة بسرطان الرئة.

ونقلت المجلة عن عائلته قولها "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة بيتر فوندا".

Peter Fonda, "Easy Rider" star and part of Fonda acting dynasty, has died at 79 https://t.co/57PFpMytnB pic.twitter.com/vDifHx0U72 — CBS News (@CBSNews) August 17, 2019

وقالت عائلته في بيان، إن "فوندا توفي صباح الجمعة في منزله في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 79 عاما".

وقالت شقيقته جين فوندا في بيان، "أنا حزينة للغاية، كان أخي الطفل الرقيق القلب. متحدث العائلة. لقد قضيت وقتا جميلا برفقته خلال أيامه الأخيرة. لقد خرج من هذه الدنيا ضاحكا".

Peter Fonda's family on his passing: "While we mourn the loss of this sweet and gracious man, we also wish for all to celebrate his indomitable spirit and love of life" https://t.co/4d3YICyowA pic.twitter.com/Nl3wS5cb2t — Hollywood Reporter (@THR) August 16, 2019

وُلد فوندا في نيويورك عام 1940 لأبوين كانت شخصياتهم هي عكس الصور المتمردة التي يرعاها أطفالهم. كان الأب هنري فوندا عملاقا في هوليوود، اشتهر بلعب دور رعاة البقر والجنود، فيما كانت الأم فرانسيس فورد سيمور اجتماعية أمريكية كندية المولد.

'Easy Rider' at 50: How they put together that groundbreaking soundtrack https://t.co/t54IA4taNz — Peter Henry Fonda (@iamfonda) August 9, 2019

بيتر فوندا اشتهر بعد لعبه دور "كابتن أمريكا" في فيلم "إيزي رايدر" 1969.