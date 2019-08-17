بيع أشهر سيارة لجيمس بوند بـ6 ملايين دولار.. فيديو وصورة

تم بيع سيارة العميل السري البريطاني، جيمس بوند، الأشهر في العالم بـ6.4 مليون دولار خلال مزاد "سوذبي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وصممت السيارة من طراز DB5 من قبل أستون مارتن خصيصا لجيمس بوند، وقد استخدمت في عدة أفلام منها فيلم "الإصبع الذهبي" الشهير أجري عليها 13 تعديلاً، حيث زودت بمدفع رشاش، ودرع واقية من الرصاص، وقواطع للإطارات من أجل إعاقة مطاردي جيمس بوند.

The most instantly recognisable car of all time, the DB5 made its first James Bond appearance alongside Sean Connery in Goldfinger.



Laden with the same gadgets featured in the film, the continuation cars will be produced to one specification – Silver Birch paint.#DB5 pic.twitter.com/GauW4MZRYH — Aston Martin (@astonmartin) August 16, 2019

وتجاوزت السيارة قيمتها السابقة لتصبح السيارة الأغلى من نوعها في العالم، ومالكها السابق هو ملياردير بريطاني، كما ظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما، بحسب صحيفة الغارديان.

A 1965 Aston Martin DB5, inextricably linked to "James Bond," is up for auction. It's one of three surviving models of its kind. https://t.co/OJMnt4qBia pic.twitter.com/IFjZG11G8h — CNN (@CNN) August 15, 2019

الجدير بالذكر أن السيارة المطروحة للبيع لم تظهر في أي من أفلام "جيمس بوند"، ولكنها استخدمت في الإعلانات الترويجية للفيلم "Thunderball" وهذه السيارة نموذج محاكي للسيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي "Goldfinger" و"Thunderball"، وكذلك في فيلم "Skyfall" من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لأفلام "جيمس بوند"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.