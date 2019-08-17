إعلامية أثارت الجدل في مصر تعلن تفاصيل معاناتها مع السرطان

كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، للمرة الأولى، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان والتجربة التي خاضتها للانتصار عليه.

وأكدت وهبة أن رحيل الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، وميشال حيجل، وصيفة ملكة جمال لبنان، هما السبب وراء حديثها عن معاناتها. وذلك بحسب "إرم نيوز".

ووجهت الإعلامية المصرية رسالة للمصابين بالمرض بألا يفقدوا الأمل، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة:

بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا. كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة.

View this post on Instagram #باب_للأمل #بسمة_وهبة A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Aug 17, 2019 at 5:02am PDT

وأضافت وهبة:

علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة، البعض يعرف أنني أُصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية.

واختتمت مقدمة برنامج "شيخ الحارة" قائلة:

دايمًا الأمل موجود ماتيأسش، عشان الأمل موجود بينا وباللي بنحبهم! ربنا يقدر كل شخص على رحلته، ويقدرنا نساعد وندعم كل شخص محتاج دفعة للأمام، ويشفي كل مريض بيحاول يلاقي باب للأمل.

يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة أثارت الجدل في رمضان الماضي ببرنامجها "شيخ الحارة"، حيث تم إيقاف البرنامج مع انتصاف الشهر، بسبب اتهامات بالعنصرية في التصريحات، خاصة بعد حلقة الفنان ماجد المصري.