تركي آل الشيخ يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، ورئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، على هزيمة النادي الأهلي المصري أمام نظيره بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... الميريا ( روح الفنلة الحمراء ) 3-0.

وأضاف: "ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النيه النييييييه".

وتابع في تغريدة أخرى، "في نفس الساعة ...٣ بتوقيت إسبانيا ... وواحد بتوقيت القاهرة"، وأرفق بها صورة أشار فيها بيديه بعلامتي الثلاثة والواحد.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي بعد الموسم الماضي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.

وتأهل نادي بيراميدز على حساب النادي الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.

وسجل هدف بيراميدز البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 55 وشهد اللقاء طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد لقاء شهد تفوقا تكتيكيا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز على حساب الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.

ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس/آب الجاري.