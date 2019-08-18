لماذا تطلي قطر شوارعها باللون الأزرق؟

وأكد المهندس سعد الدوسري، أن درجة حرارة الأسفلت الداكن أعلى من الدرجة الحقيقية بـ20 درجة مئوية لأن اللون الأسود يمتص الحرارة.

صبغ شارع #عبدالله_بن_جاسم من ناحية #سوق_واقف باللون الأزرق في مشروع تجريبي لـ #أشغال مع شركة يابانية بهدف تخفيف حرارة الإسفلت بنحو 15 إلى 20 درجة مئوية. #دوحه_لايف pic.twitter.com/7sUsiolCrI — دوحة لايف (@do7alive) August 14, 2019

لهذا تعمل الهيئة بطلاء شارع عبدالله بن جاسم باللون الأزرق بهدف تخفيف حرارة الأسفلت بنحو 15 إلى 20 درجة مئوية، بحسب ما نقلته جريدة "الراية".

صبغ شارع عبدالله بن جاسم من ناحية سوق واقف باللون الازرق pic.twitter.com/11c6YJvt7T — Haya alkaabi🇶🇦قطر المنتصرة🇶🇦 (@hayaalkaabi262) August 14, 2019

وبدأ المشروع التجريبي في واحدة من اشهر المناطق السياحية في العاصمة، فهو يحتوي على سوق واقف الذي يعد من أهم المعالم السياحية في الدولة، لكن بالكاد توجد أي مساحات خضراء في المنطقة ودرجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف.

وأضاف المهندس أنه سيتم مراقبة التغيرات في درجات الحرارة في الشارع المطلي باللون الأزرق لمدة عام ونصف.

وسر اختيار هذا اللون أن الطلاء الأزرق فيه تركيبات تساعده على تقليل درجة الحرارة، كما أنه يُحافظ على لونه دون أن تؤثر عليه آثار العجلات على المدى البعيد،