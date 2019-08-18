وافدة تضحي بحياتها لإنقاذ طفل في الكويت

ترقد وافدة برفقة طفل رضيع في إحدى مستشفيات الكويت، بعدما هرعت لإنقاذ الرضيع من الغرق بعد سقوطه بحوض سباحة .

وكان الرضيع قد سقط بحوض سباحة في أحد "الشاليهات" في منطقة صباح الأحمد البحرية فلحقت به الخادمة لإنقاذه فغرقت برفقته قبل أن يتم إخراجهما، إلا أنهما كانا في حالة حرجة وفاقدينِ الوعي. بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

نقل طفل رضيع والعاملة المنزلية لدى إحدى الأسر الكويتية إلى العناية المركزة في حالة صحية بين الحياة والموت.. حيث سقط الطفل في حوض السباحة بالشالية فحاولت العاملة المنزلية إنقاذه فغرقت معه. pic.twitter.com/Xk5dvpwRe0 — المجلس (@Almajlliss) August 17, 2019

وتم نقل طفل والعاملة المنزلية لدى إحدى الأسر الكويتية إلى العناية المركزة في حالة صحية بين الحياة والموت.