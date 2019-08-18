البلاستيك يقتل "نجمة" مواقع التواصل في تايلاند (فيديو)

ووفقا لصحيفة "بانكوك بوست"، عثر على مريم جانحة على شاطئ في جنوب غربي تايلاند في مايو/ أيار الماضي.
وتحولت بقرة البحر وهي نوع من الثدييات البحرية المهددة بالانقراض، لنجمة على شبكات التواصل الاجتماعي في تايلاند، منذ أن ظهر أطباء بيطريون يطعمونها الحليب من زجاجة مخصصة للرضع.
ปฏิบัติการช่วยเหลือ "มาเรียม"— กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (@DnpReport) August 16, 2019
ก่อนน้องเสียชีวิต !! #RIPมาเรียม pic.twitter.com/LN9iz6sg8h
وقال مدير المتنزه البحري في مقاطعة ترانغ تشايابروك ويراوونغ إن "مريم" نفقت بعد منتصف ليل الجمعة "بسبب التهاب في الدم وقيح في معدتها"، موضحا أنهم عثروا على كميات صغيرة من المخلفات البلاستيكية في أمعائها.
وأظهر تشريح جثتها أن البلاستيك تسبب في انسداد معدتها ما أدى إلى التهابات وتراكم الغازات.
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