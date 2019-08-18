البلاستيك يقتل "نجمة" مواقع التواصل في تايلاند (فيديو)

نفقت بقرة البحر الصغيرة "مريم" في تايلاند، إثر تفاقم عدوى سببتها النفايات البلاستيكية الموجودة في بطنها.

ووفقا لصحيفة "بانكوك بوست"، عثر على مريم جانحة على شاطئ في جنوب غربي تايلاند في مايو/ أيار الماضي.

وتحولت بقرة البحر وهي نوع من الثدييات البحرية المهددة بالانقراض، لنجمة على شبكات التواصل الاجتماعي في تايلاند، منذ أن ظهر أطباء بيطريون يطعمونها الحليب من زجاجة مخصصة للرضع.

وقال مدير المتنزه البحري في مقاطعة ترانغ تشايابروك ويراوونغ إن "مريم" نفقت بعد منتصف ليل الجمعة "بسبب التهاب في الدم وقيح في معدتها"، موضحا أنهم عثروا على كميات صغيرة من المخلفات البلاستيكية في أمعائها.

وأظهر تشريح جثتها أن البلاستيك تسبب في انسداد معدتها ما أدى إلى التهابات وتراكم الغازات.