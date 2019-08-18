صور جديدة لجثة مارلين مونرو داخل المشرحة

عرضت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شريطا فيديو يظهر من خلاله صورا جديدة لجثة النجمة العالمية، مارلين مونرو، بعد وفاتها بساعات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، شريطا فيديو تضمن لقطات نادرة لمارلين مونرو، النجمة الأمريكية المعروفة، وذلك عبر مقابلة مع نجل المصور الذي التقط صورًا لأيقونة هوليوود، داخل مشرحة في لوس أنجلوس.

وكشف لي وينر، كواليس الصور التي التقطها والده، وكيف تسلل إلى مقر الطبيب الشرعي بعد ساعات فقط من العثور على مارلين ميتة في سريرها، يوم 4 أغسطس/آب 1962.

Sneak peak of FNC's 'Scandalous: The Death of Marilyn Monroe' https://t.co/nX9lJP3Au5 — Víctor García Fermín (@vmgf1971) August 18, 2019

ونقلت الصحيفة البريطانية على لسان وينر، إنه استخدم زجاجتي سكوتش كحول للدخول إلى منطقة محظورة، حيث عرض الشراب على اثنين من الحراس.

وقام وينر بتصوير 3 أفلام وأرسلها إلى مجلة LIFE، بما في ذلك صورة أظهرت إصبع قدم مونرو بعد وفاتها، وعرضت هذه الصور في جميع أنحاء العالم، إلا أنه كانت هناك صور لم يتم الكشف عنها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم ترك جثة مونرو في المشرحة لأكثر من 24 ساعة، وهي حقيقة نوقشت لأكثر من مرة في سلسلة وثائقية جديدة بثلاثة أجزاء لقناة "فوكس نيوز".

ويشار إلى أن مارلين مونرو واحدة من أكثر الشخصيات البارزة في القرن العشرين، نظرا للمؤامرات الطويلة المحيطة بوفاتها.