وزارة الخارجية الروسية تحذر رعاياها من تفشي حمى الضنك في كوستاريكا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مواطنيها من تفشي حمى الضنك في كوستاريكا.

وجاء في تحذير قسم الحالات والأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، على "تويتر": "كوستاريكا - تفشي حمى الضنك في البلاد".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل حمى الضنك عن طريق لسعات البعوض المصابة بأي من فيروسات حمى الضنك الأربعة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض بشكل رئيسي، حيث تبدأ أعراض المرض بحالات من الحمى والغثيان والطفح الجلدي، من ثم يتبعها حالات من الصداع وآلام الظهر.

ومن الممكن لمرض حمى الضنك النزفية أن يتسبب بنزيف داخلي حاد داخل جسد المصاب، قد ينجم عنه انهيار الأوعية الدموية للمريض التي ألمت به عدوى الوباء، خاصة وأن العدوى قد تحتوي على عدة أشكال من الفيروسات، مثل الفيروسات الخيطية، والفيروسات البانيوية، والفيروسات المصفرة، والفيروسات الرملية، والفيروسات الربدية.

وفي معظم الأحيان، تؤثر حمى الضنك على الأطفال والكهول وكبار السن، ولكن ما يصل إلى نصف الوفيات تحدث بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاماً. ولا توجد أدوية خاصة مضادة للفيروسات بحمى الضنك.