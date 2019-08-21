"سيدات البولينغ" السعودي يغادرن إلى لاس فيغاس للمشاركة في بطولة العالم

غادر أمس الثلاثاء منتخب "سيدات البولينغ" السعودي إلى مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ البولينغ السعودي.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ستقام البطولة في مدينة لاس فيغاس في الفترة ما بين 22 و31 أغسطس/آب في صالة ساوث بوينت بلازا بمشاركة ست لاعبات وهن؛ مشاعل العبد الواحد، وغادة نمر، وأماني الغامدي (الرياض)، ونهلة عدس، ومريم الدوسري (الخبر)، وهديل ترمين من (جدة) تحت إشراف مدرب المنتخب البريطاني ماريو جوزيف.

ويترأس البعثة السعودية رئيس الوفد بدر بن عبدالله آل الشيخ، وبمرافقة كل من مديرة الفريق رزان بكر، وإداري الفريق وليد الدوسري، والإعلامي حمد الشغرود.

جدير بالذكر أن الفريق المكون من ست لاعبات بدأ معسكره الإعدادي في مدينة الرياض قبل البطولة وشارك في ثلاث بطولات محلية مفتوحة في الرياض، جدة، والخبر هذا العام.

وسيشارك الفريق في منافسات الفردي، والزوجي، والثلاثي، والفرق في بطولة العالم للسيدات في لاس فيغاس.