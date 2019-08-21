نفوق نصف مليار نحلة بعد التعرض للمبيدات الحشرية "شديدة السمية" في البرازيل

نفقت 500 مليون نحلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد تعرضها للمبيدات الحشرية السامة والمحظورة في مناطق أخرى.

وأثار نفوق النحل بأعداد هائلة قلقا كبيرا، فالنحل يلعب دورا رئيسيا في صحة البيئة ويعمل على نشر التنوع البيولوجي، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ".

تشك منظمة حماية البيئة في أن الاستخدام الأخير لمبيدات آفات جديدة والمسموح بها في البرازيل ساهمت في موجة نفوق النحل.

تعتمد البرازيل بشكل كبير على الزراعة (حوالي 18 في المئة من اقتصاد البرازيل يأتي من قطاعها الزراعي) وأصبحت البرازيل الآن أكبر مشتر للمبيدات الحشرية في العالم، كما ازدادت ميل البلاد نحو مبيدات الآفات الخطرة.

وبين تقرير لصحة الأغذية أن 20 في المئة من العينات التي تم فحصها تحتوي على بقايا مبيدات آفات أعلى من المستويات التي تسمح بها المؤشرات، كما اكتشف آثار لمبيدات الآفات غير المرخص في العينات، وذلك مع العلم أن البرازيل تستخدم مبيد غليفوسات المحظور في عدة بلدان.

وفي الوقت نفسه، كشفت نتائج المختبر، أن المبيدات الحشرية التي تحتوي على نيونيكوتينويدس وفيبرونيل، المحظورة في أوروبا، هي السبب الرئيسي لنفوق النحل في البرازيل.

وحسب بيانات وزارة الصحة البرازيلية، هناك 15018 حالة تسمم بالمبيدات الزراعية في عام 2018، واعترفت الوزارة أن العدد الهائل، كان على الأرجح أقل من العدد الحقيقي.