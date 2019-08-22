بدلا من السيارات... شاهد أكبر مرآب دراجات في العالم في هولندا

يقع المرآب الجديد في مدينة أوترخت الهولندية ويتألف من ثلاثة طوابق ويتسع لأكثر من 12 ألف و650 دراجة وهذا لتوفير مساحات أكبر في بلد أصبحت فيها الدراجات أكثر من السكان أنفسهم.

ويشجع السياسيون في هولندا أكبر قدر ممكن من الناس لركوب الدراجات، وذلك عن طريق إنشاء مسارات مخصصة للدراجات ومآرب ذات الطوابق المتعددة.

🇮🇪 ...sure scatter a few auld bike stands around the place.

🇳🇱 opens the world’s biggest bike parking station in Utrecht! https://t.co/L7yYSUnzum — Stayin' Alive at 1.5 (@SafeCyclingEire) August 20, 2019

وقال وزير تطوير البنية التحتية ستينتي، فان فيلدهوفن: "نحن نسعى جاهدين لخلق جنة لراكبي الدراجات وما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به".

ومن الصعب إيجاد مساحة ولو صغيرة لركن الدارجة بجوار محطة القطار، لاسيما في ساعة الذروة، حيث يوجد 17 مليون شخص يمتلكون أكثر من 23 مليون دراجة، لذا من الضروري، إيجاد مساحات إضافية.

Today's #Utrecht Central Station fully opened their 12,500 space bike parking facility!



Congratulations on this achievement @Cycling_Embassy and perhaps @NYCMayor & @NYC_DOT can be enlightened. #bikenyc must do this!



Enjoy this segment on it from our @Streetfilms trip! pic.twitter.com/zLE6fkB6G6 — Streetfilms (962 videos!) (@Streetfilms) August 19, 2019

وأضاف الوزير: "إذا كنت ترغب في إخراج الناس من سياراتهم يجب أن تجعل ركوب الدراجات للمواطنين أمرا مريحا، وبالأخص أن يكون من السهل جدًا ركن الدراجة بالقرب من محطة القطار قدر الإمكان".

وبدأت الاستثمارات في الدراجات الهوائية في هولندا من سبعينات القرن الماضي، فشهد أمستردام مقتل ثلاثة آلاف شخص عام 1971 منهم 450 أطفال، أدى ذلك إلى تحفيز المواطنين قيادة الدراجات.

وبالنتيجة تم إنشاء 400 كم من مسارات الدراجات في جميع أنحاء المدينة، وتمكن المواطنون القيام بنصف رحلاتهم حول المدينة بالدراجة، بحسب صحيفة "ذي غارديان".