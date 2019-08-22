السفينة الأسطورية تايتانيك تتعرض لأضرار جسيمة... صور وفيديو

اكتشف غواصون أمريكيون أن هناك أضرارا فادحة أصابت سفينة "التايتانيك" في قاع المحيط الأطلسي، فقد تعرضت للتآكل وتأثير الكائنات الحية الدقيقة.

كانت هذه الحملة الأولى من نوعها منذ 14 عاما لدراسة حطام السفينة بمشاركة إنسان، وشملت العلماء والمؤرخين والغواصين، وفق ما نقلته "أتلانتيك برودكشنز".

Pleased to announce our latest documentary project - the first manned dive to RMS Titanic in nearly 15 years. Includes the first 4k footage of the wreck ever filmed! @AtlanticProds #titanic https://t.co/NEwy6CHFZ0 pic.twitter.com/MbPT5QTjC0 — Tom Stubberfield (@TomStubberfield) August 21, 2019

وقام الفريق بالغطس خلال خمسة أيام، خمسة مرات التقطوا خلالهم صورة بدقة عرض 4K العالية الجودة وتم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد مفصل للسفينة الغارقة.

New pictures have uncovered the state of the wreck of RMS Titanic, more than a century after she foundered.



Making the first manned voyage to the Olympic-class liner in almost 15 years, explorers uncovered a partial collapse of the ship's hull.



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وقال بارك ستيفنسون، خبير في تاريخ سفينة "تايتانيك": "كانت أكثر المناطق رعبا ودمارا هي الجانب الأيمن من غرف الضباط، حيث تقع كابينة القبطان أيضا. وفي هذا المكان، بدأ هيكل السفينة في الانهيار". وأضاف، بالطبع ستستمر وتتكثف عملية التدمير وتآكل السفينة في المستقبل.

Undersea Explorers: We’ve never seen anything decay more rapidly than the Titanic.



American Democracy: Hold my beer. pic.twitter.com/pndRcm70LH — JRehling (@JRehling) August 22, 2019

اصطدمت السفينة البريطانية التي كانت تعتبر أكبر سفينة في العالم بجبل جليدي بتاريخ 14/4/1912 وأدى هذا الاصطدام إلى تحطم السفينة وغرقها خلال ساعتين و40 دقيقة، وغرق 1500 شخص جراء الحادث، وما زال العالم في صدمة من ما جرى قبل أكثر من قرن.