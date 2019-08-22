تحذير للسائحين من مرض ينتشر في دولة أوروبية

أصيب 150 شخصا في إسبانيا بداء الليستيريا، بالإضافة إلى وفاة مسنة عمرها 90 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تحذيرا دوليا وسط مخاوف في انتشار الإصابة بين أكثر من 80 مليون سائح يزورون إسبانيا سنويا.

وتبحث الوزارة الآن في أمر 523 حالة تشتبه بالإصابة، ومعظم حالات الإصابة في جنوب البلاد في الأندلس، وهي المنطقة التي يوجد بها مصنع لحم الخنزير المعبأ الذي يعتقد أنه مرتبط بالليستيريا.

ولكن هناك أيضا حالات في أقصى الشمال مثل كاتالونيا، حيث تم نقل حوالي 50 شخصًا إلى المستشفى.

ويمكن الإصابة بالليستيريا إثر تناول طعام مصاب بجراثيم الليستيريا أو الاتصال ببراز ملوث ناتج عن الحيوانات أو البشر، وعادة أعراض الإصابة تكون خفيفة، لكنها تكون خطيرة بالنسبة للذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكذلك النساء الحوامل، حيث تم نقل 23 منهم إلى المستشفى، بحسب صحيفة "إل بايس".

ومن مضاعفات الليستيريا، هو التهاب السحايا الذي قد يؤدي إلى الموت.

والأغذية التي يمكن أن تنتشر الليستيريا فيها هي، الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان المصنعة من حليب غير مبستر والأجبان الطرية والأغذية المبردة الجاهزة للأكل مثل السندويشات واللحوم واللحوم المطبوخة المقطعة والسلمون المدخن.