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14:20 22 أغسطس/ أب 2019
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    جمهور في حفل موسيقي

    نجوم تراجعوا عن قرار اعتزال الفن... هل تضاف إليسا للقائمة؟

    LiveLeak / oxtis
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    أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلا خاصة بين عشاقها، بعد أن أعلنت اعتزامها اعتزال الفن، مبررة ذلك بأنها لم تعد تستطيع العمل في مجال وصفته بـ"عصابات المافيا".

    وشهدت الساحة الفنية العربية أكثر من حالة اعتزال تبعها قرار للفنان المعتزل بالعودة مرة أخرى للأضواء بعد أن يحظى قراره باهتمام الجماهير، وفيما يلي نعرض بعض من تلك النماذج.

    حنان ترك

    كانت الممثلة المصرية حنان ترك قد قررت الاعتزال عام 2012، بعد فترة من قرار ارتداء الحجاب، وتقديم أعمال وهي ترتديه مثل "القطة العميا"، و"أولاد الشوارع"، و"نونة المأذونة"، و"هانم بنت باشا" و"أخت تريزا"، وفيلم "المصلحة"، اللذان يعدان آخر أعمالها الفنية.

    المطربة اللبنانية إليسا
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    بعد قرار الاعتزال... هيفاء وهبي توجه رسالة إلى إليسا: انتصرت 
    وعادت حنان ترك بعد 7 سنوات، إلى الفن مرة أخرى بعد اعتزالها، من خلال فيلم النداهة من بطولة: هاني عادل وعمرو القاضي، بحسب موقع إذاعة "نجوم إف إم".

    حلا شيحة

    أثارت الممثلة المصرية حلا شيحا، الجدل بقرار عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها الظهور الفني والإعلامي لمدة 12 عامًا وارتداء الحجاب ثم خلعه، وزواجها من يوسف هاريسون الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه.

    وعادت شيحا بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وكان فيلم "كامل الأوصاف" هو آخر الأعمال الفنية لحلا شيحة قبل اعتزالها الساحة الفنية، حيث أعلنت التزامها دينيًا وارتداء الحجاب ثم الزواج والإنجاب وظلّت لسنوات ملتزمة بقرارها، إضافة إلى دفاعها عن الحجاب والنقاب فترات طويلة.

    شيرين عبد الوهاب

    وتأتي المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب كواحدة من أشهر من أعلنوا اعتزالهم ثم تراجعوا عنه، حيث سربت تسجيل صوتي لها وهي تبكي وتعلن اعتزال الفن نهائيا، ما أثار استياء محبيها الذين رفضوا قرارها وطالبوها بالعودة.

    شيرين عبد الوهاب
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    "الموسيقيين المصريين" تكشف سبب إلغائها إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء
    ولم تلبث شيرين طويلا لتستجيب لرغبة جمهورها، حيث تراجعت عن قرارها بعد 48 ساعة فقط وقالت شيرين خلال تسجيلها الصوتي: "احترامًا لمن أحبوني ولجمهوري العاشق، ولزملائي الفنانين الذين أحاطوني بحب وود، تراجعت عن قرار الاعتزال، وسأعود لفني وعملي"، بحسب مجلة سيدتي.

    هاني شاكر

    كان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، قد أعلن الاعتزال نهائيا عام 2011 ، في فترة تعرض عصيبة من حياته شهدت وفاة ابنته متأثرة بمرض السرطان اللعين، وقرر وقتها التفرغ ما تبقى من عمره لرعاية أحفاده، وبعد 9 أشهر عاد إلى الغناء مرة أخرى، وغنى أغنية "حبيبة قلبي وحشاني".

    كما كان لهاني شاكر سابقة في قرار اعتزال مطلع الألفية الحالية بعدما فشل أحد ألبوماته في تحقيق النجاح المرجو منه، لكنه تراجع عنه بعد إلحاح جمهوره والمحيطين به، وقدم عدداً من الحفلات الغنائية.

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