بعد انتشار شائعات... الكشف عن الإضافة في آيفون الجديد

كشف موقع "ديجيتال ترندس" عن الخاصية الجديدة التي سيتم تزويد هاتف آيفون المقبل بها، وذلك بعد انتشار شائعات حول هذه الخاصية لفترة طويلة.

وقال الموقع إن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتي مزودة بقلم صغير يوضع على الجانب الخلفي من الغطاء، ما يعني تجربة جديدة لمستخدمي الآيفون.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن انتشرت شائعات في أغسطس/آب الماضي، حول إضافة القلم إلى آيفون، لكن الخبراء توقعوا هذا الأمر في عدة مواسم ماضية لكن لم يتم تنفيذه.

وكشف الموقع عن أن شركة "أوليكسار" هي التي صنعت غطاء الهاتف وخصصت مكانا للاحتفاظ بالقلم، لأن أجهزة "آيفون" لا تعمل مع قلم أبل الحالي، ومن المنتظر أن يكون القلم صغيرا من حيث الطول، أي أنه لن يُطرح على غرار "قلم أبل" الحالي.

يذكر أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية وجهت ضربة قاتلة إلى منافستها الأمريكية "آبل"، بإطلاقها جهازا جديدا وقلما إلكترونيا ينافس بقوة أحدث منتجات الشركة الأمريكية.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص إلى أن "سامسونغ" كشفت بصورة مفاجأة عن أحدث منتجاتها، وهو الحاسب اللوحي الجديد "غلاكسي تاب أيه 8.0".

وسيكون الحاسب اللوحي الجديد منافسا شرسا لأحدث منتجات "آبل"، ألا وهي الحاسب اللوحي "آيباد آير".

ودعمت "سامسونغ" حاسبها اللوحي الجديد بقلم إلكتروني، كانت قد ميزت به لفترة هواتفها "غلاكسي نوت"، لتضيف إلى المنافسة ضربة أخرى قاتلة لـ"آبل".