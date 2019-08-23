Widgets Magazine
تسجيل
17:42 23 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    كلب في مسيبرة مكرسة لعام االمسرح، في جزيرة فاسيليفسكي في حديقة أكاديمية الفنون في سانت بطرسبورغ. في القرن الثامن عشر، في ظل حكم الإمبراطورة آنا يوانوفنا، ظهرت الأول مرة في روسيا كلاب من فصيلة داشهند.

    كيف تحافظ الكلاب على صحة قلوب أصحابها؟

    © Sputnik . Anatoliy Medved
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10

    لا يقتصر دور الكلاب على تسلية أصحابها ولا تقديم لهم يد العون في المواقف الصعبة كالغرق والحريق وغيرها، بل أن دراسة حديثة أثبتت أيضا أنها تعزز صحة قلب الإنسان.

    فوفقا لدراسة جديدة أجراها مركز "مايو كلينيك" غير الربحي، فإن الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة، وخاصة الكلاب، لديهم فرص أكبر للاستمتاع بصحة قلب أفضل.

    وقال الدكتور فرانسيسكو لوبيز خيمينيز، معد الدراسة ورئيس قسم أمراض القلب الوقائية في مايو كلينيك، في مقابلة مع "أيه بي سي نيوز": "من الجيد اكتشاف أن شيئا ممتعا مثل الكلاب، له علاقة بتعزيز صحة القلب".

    معركة بين قطيع من الكلاب البرية وعدة ضباع
    © Photo/ youtube/Kruger Sightings
    معركة بين قطيع من الكلاب البرية وعدة ضباع... لمن الغلبة (فيديو)
    يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "الأشخاص النشطين يعيشون عموما لفترة أطول ويكونون أقل عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة وبعض أنواع السرطان".

    وصرح خيمينيز بأن "امتلاك حيوان أليف خاصة الكلب يزيد من نشاط الإنسان، فمن المنطقي، أن ملاك الكلاب يتحركون، وتجبرهم كلابهم على السير لبعض الوقت" ، مشيرا إلى أن ذلك أمر ضروري للصحة، وتابع "امتلاك الكلاب يساعد أيضًا على تحسين المزاج والحياة الاجتماعية وضبط النظام الغذائي".

    ويوافقه معد آخر للدراسة، الدكتور خوسيه ميدينا-إينوجوسا، "الكلاب تجعلنا نخرج على الأقل مرة واحدة أو مرتين في اليوم، إن لم يكن أكثر. وفي كل مرة نبقى في الخارج أكثر من بضع دقائق".

    ولا يقتصر الأمر على النشاط البدني الذي يحسن الصحة، فوفقا للوبيز، "أظهرت الدراسات أن امتلاك كلب يعزز الحياة الاجتماعية، فمن يمتلكون الكلاب لديهم فرصة أكبر للتحدث مع آخرين لديهم كلاب".

    واختتم لوبيز قوله ربما ترجع صحة قلوب ملاك الكلاب أيضا للحب غير المشروط الذي يقدم الكلب لأصحابه، وهو شعور لا يمكن شرحه، فهو شعور بالحب لا يستطيع سوى أصحاب الحيوانات الأليفة فهمه".

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر
    رجل يغتصب امرأة في دبي ويجبرها على تناول طعام الكلاب
    تفاصيل جديدة في قضية سلخ وأكل الكلاب في الأردن
    غزال يهرب من فكي تمساح فتفترسه كلاب برية (فيديو)
    بالفيديو كلاب ينقذون صديقهم من فكي القرش المفترس
    الكلمات الدلالية:
    القلب, كلاب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك