إعلامية مصرية أثارت الجدل بانتقاد البدناء تعلن اعتزالها "والتقرب من الله"

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اعتزالها العمل الإعلامي، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، علقت فيه على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول البدناء.

وأشارت ريهام سعيد إلى أن هناك حملة ممنهجة ضدها على المواقع الإلكترونية، متهمة الجمهور بأنه يتقاعس عن القراءة، ويصدق ما يتم تداوله دون تحقق، نافية أن تكون أهانت مرضى السمنة، واعتذرت عن سوء الفهم.

وقالت: "مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ200 و250 كيلو".

وأكدت ريهام سعيد أنها لا تعتذر من أجل العودة للشاشة، لأنها قررت عدم العمل في الإعلام أو التمثيل مرة أخرى، مؤكدة أن أخطر شيء على مريض السمنة هو الضغط، وأنها تتعرض للضغط منذ 16 عاما، لذلك آن الأوان أن ترتاح وتعتني بأولادها وزوجها وأن تتقرب من الله".

وأكملت ريهام قائلة: "الناس اللي بتقول أنا غلطت كام مرة.. أنا مغلطش ولا مرة.. لكن عشان ببقى ناجحة قوي ومسمعة قوي بتحارب، زي الواحدة اللي راحت أجرت لي واحدة وخدوا فلوس قد كده وتطوير واترميت في السجن 45 يوم ظلم.. لو أرجل راجل في الدنيا ميستحملش اللي استحملته نصف ساعة.. أنا اتبهدلت واتظلمت.. أنا عايزة أعيش حياتي كويس.. أنتم خدمتوني النهاردة، كل واحد علق تعليق مش كويس، واللي ألّف تأليفة أنا ما قلتهاش، لأنكم فوقتوني وعرفتوني إني لازم أعيش لنفسي وأولادي.. كفاية كده".

وكانت إدارة شبكة قنوات "الحياة"، قد أعلنت أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.