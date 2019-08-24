3 نصائح ذكية للتفاوض على راتب الوظيفة الجديدة

يعتبر الراتب أحد الأولويات لدى الكثيرين للبحث عن عمل أو الحصول على وظيفة، بالإضافة لطبيعة العمل وهل تتماشى مع مؤهلات الشخص، إلا أن العديد من الأشخاص يفشلون في الحصول على الرواتب التي يريدونها لأسباب مختلفة.

تعتبر مفاوضات الحصول على وظيفة بالراتب الذي يريده الشخص أحد التحديات التي يواجهها الكثيرون، إلا أن الكثير من الدراسات أجريت حول كيفية الحصول على الراتب المطلوب وما الخطوات التي يجب اتباعها لتحصيل أكبر قدر من الإمكان من المتطلبات التي يرغب فيها الكثيرون بالحصول عليها من وظيفتهم الجديدة، خلال إجراء مقابلات العمل.

الوظيفة وسوق العمل

يجب إجراء دراسة على سوق العمل بحسب الوظيفة التي تريد العمل بها، من أجل تحديد سقف الراتب الذي ترغب بالحصول عليه متماشيا مع سوق العمل.

لذلك ينصح بالاطلاع على تقييمات الموظفين في شركات تتشابه مع الاختصاص الذي ترغب في العمل به بالإضافة لمعرفة الراواتب التي يتقاضاها أشخاص يتمتعون بمثل مؤهلاتك في شركات أخرى.

وبناء على ذلك حاول تحديد صافي الراتب الذي ترغب به.

الدبلوماسية والتوقيت الصحيح

خلال مقابلة العمل حاول تأجيل موضوع الراتب للنهاية، وحاول إيصال مدى تمكنك من الوظيفة التي ترغب بها وشرح مهاراتك، الأمر الذي سيساعدك في النهاية على رسم صورة واضحة وجيدة لدى الأشخاص الذين يتفاوضون معك حول العمل.

كما ويجب الحديث عن إنجازاتك السابقة وكيف ستساعد بخبرتك في الشركة الجديدة بالإضافة لإظهار بأنك لاتتوقع زيادة غير مبررة على راتبك.

الثقة والوقت

تعتبر عملية طرح الكثير من الأسئلة من قبل رب العمل في المقابلة، خطوة إيجابية حيث يرى في الشخص المحاور بأنه كفئ للوظيفة، لذلك يبدأ بطرح أسئلة تتعلق بالراتب وبشكل مباشر.

وينبغي هنا المحافظة على الهدوء والاتزان والإجابة بلباقة.

وعند حصولك على العرض المبدئي للوظيفة حاول دراسته بشكل متأني وخذ وقتك، وفي بعض الشركات يتم عرض مبلغ مادي دون طموحك لأسباب مالية تتعلق بالشركة الى انه يمكنك مناقشة الإضافات والمكافآت بشكل آخر، من خلال التفاوض عليها بصورة منفصلة عن الراتب وهو مايضمن لك الوصول للمبلغ الشهري الذي تريده.