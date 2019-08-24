بالفيديو... معلمة مشغولات يدوية تحلم بإحياء تراث أجدادها في النوبة القديمة

التقت "سبوتنيك" بسيدة مصرية تدعى، آمنة عبد الرحيم عوض الله، من محافظة أسوان، تعمل معلمة أشغال يدوية بجمعية تنمية المجتمع بقرية الدكة، منذ خمس سنوات وهي تعكف على تدريب البنات، تحدثت خلال اللقاء عن صنعتها البسيطة وآمالها.

قالت آمنة إنها تعمل في المشغل التابع لجمعية تنمية المجتمع منذ 5 سنوات تدرب الفتيات اللاتي يفدن بدورهن ذويهن، وأضافت أنها تعمل في المشغولات اليدوية البسيطة المصنوعة من جريد النخل والخرز.

وأعربت السيدة عن أمنيتها بالعودة إلى النوبة القديمة وإعادة إحياء تراث أجدادها الذي انقرض، لكي يعلم أحفاد الأحفاد ماذا كان يصنع أجدادهم.

واختتمت بمدح النوبة القديمة لما كانت تشعر به هناك من سعادة وصحة وأمان، متمنية استعادة تلك الأيام والأماكن التي نعمت فيها بميزات لا تتوافر لها حاليا.