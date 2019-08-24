واتسآب.. تعرف على حل بديل لمراسلة عدة أشخاص في وقت واحد

ينزعج الكثير من مستخدمي واتساب من كثرة مجموعات الدردشة التي ينتج عنها بطبيعة الحال كثرة الرسائل، إلا أن هناك حل بديل في التطبيق ذاته يمكن من خلاله مراسلة مجموعة من الأصدقاء في وقت واحد دون الحاجة لإنشاء دردشة جماعية.

وتعد خاصية البث أو "Broadcast"، حل بديل إنشاء مجموعات الدردشة عندما تحاول إخبار الأصدقاء ببعض المعلومات بسرعة، دون الحاجة لإنشاء مجموعة تضم أحاديثا مطولة.

يمكن الاستفادة من هذه الخاصية بالذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق واختر منها new broadcast أو بث جديد، بعدها يمكنك تحديد جهات الاتصال المراد إرسال لهم الرسالة، ثم علامة "الصح" لإنشاء قائمة البث.

في سياق آخر، كشفت شركة تكنولوجية متخصصة، ثغرات في تطبيق التراسل "واتسآب" يتمكن القراصنة من خلالها بالتلاعب في الرسائل المحادثات العامة والخاصة.

وأعلنت شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز"، المختصة بأمن الشبكات والمتخصصة في أمن الشركات، أن هذه الثغرات تساعد في التضليل المعلوماتي باستخدام مصادر موثوق بها، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأوضحت الشركة أن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، وأن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتغير ظهور هوية المرسل، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة، وثالثة تجعل شخصا ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.