أغرب قضية خلع في الإمارات.. تطلب الطلاق بسبب تلبية زوجها كل طلباتها

في قضية خلع قد تكون هي الأغرب في الإمارات العربية المتحدة.. تقدمت زوجة بطلب للمحكمة الشرعية في إمارة الفجيرة لخلع زوجها وذلك بسبب "حبه الشديد لها".

وقالت الزوجة للمحكمة: "حبه خنقني.. فبعد مرور عام على زواجنا، وأشعر أنني بدأت أختنق من حبه الشديد لي، إذ يلبي كل طلباتي ويتولى تنظيف المنزل من دون أن أطلب منه، كما أنه يعد لي الطعام في بعض الأحيان، ولم يقسُ عليّ يوما"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتابعت الزوجة : "الجميع يستغرب من طلبي هذا، إلا أنهم لم يجربوا حياة مثل التي عشتها، فأنا أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي التي لا تتصف بالحزم، وخالية من القسوة والشدة".

وأشارت إلى أنها "ترغب في يوم خصام واحد، حتى تشعر ببعض المنطقية في حب هذا الرجل الذي يغرقها بالغراميات يوميا، حتى أصبحت تختلق المشكلات معه، ورغم ذلك لا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح، وتجد أن ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله وهي لا ترغب في ذلك".

من جانبه، قال الزوج للمحكمة: "هل أصبح الحب جريمة أعاقب عليها؟ ويجعل زوجتي تطلب الخلع من أجله؟".

وتابع: "الجميع تحدث معي بشأني وشأن زوجتي والحب الذي بيننا، وتكرار طلبهم رفض بعض طلبات الزوجة، لكن كنت أتجاهلهم دوما وأقول علي أن أكون رجلا محبا بدلاً من رجل قاس".

وقررت المحكمة في النهاية، تأجيل القضية لمنح الزوجة فرصة للتصالح، بعد أن طلب الزوج من القاضي أن ينصح الزوجة لتعدل عن قرارها، مبررا أنه "ليس من العدل أن تحكم من أول سنة زواج".