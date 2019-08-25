بالفيديو.. تعاون غريب بين أخطر السجناء وقط مخلص

واستطاع الحراس الأمنيين لسجن "لا ريفورما" في سان رافايل دي ألاخويلا وبعد ست ساعات من المطاردة الشاقة، الإمساك بالقط وضبط الهواتف حول عنقه.
La Policía Penitenciaria duró cinco horas persiguiendo a este gato 🐈 que llevaba celulares en La Reforma #CostaRica 🐱 pic.twitter.com/WTBBYiRVua— Oscar Ulloa (@OscarUlloa88) August 23, 2019
وفي حادثة مشابهة تمكن في وقت سابق حرس سجن في قرية برونشول في مولدوفا من الإمساك بقط كان يستخدمه السجناء لتهريب الحشيش بنفس الطريقة.
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