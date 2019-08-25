بالفيديو... أهداف برشلونة وريال بيتيس (5-2) في الدوري الإسباني

فاز نادي برشلونة الإسباني على نظيره ريال بيتيس بنتيجة (5-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب "كامب نو".

وسجل لبرشلونة كل من، أنطوان غريزمان "هدفين" (41 و50 ق)، وكارليس بيريز في الدقيقة (56)، وجوردي ألبا (60 ق)، وأرتورو فيدال في الدقيقة (77 ق)، بينما لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة (15 ق)، ولورين مورون في الدقيقة (79 ق).

بهذا الفوز يحرز برشلونة 3 نقاط ليحتل المركز التاسع في ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط في المركز الأخير.