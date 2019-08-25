بالفيديو... أهداف برشلونة وريال بيتيس (5-2) في الدوري الإسباني

وسجل لبرشلونة كل من، أنطوان غريزمان "هدفين" (41 و50 ق)، وكارليس بيريز في الدقيقة (56)، وجوردي ألبا (60 ق)، وأرتورو فيدال في الدقيقة (77 ق)، بينما لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة (15 ق)، ولورين مورون في الدقيقة (79 ق).
اهداف برشلونة ٥-٢ بيتيس كاملة #برشلونه_بيتيس pic.twitter.com/5AZPjlYlgn— أهداف #مباريات_اليوم HD (@HD11150982) August 25, 2019
بهذا الفوز يحرز برشلونة 3 نقاط ليحتل المركز التاسع في ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط في المركز الأخير.
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