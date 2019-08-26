حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين... فيديو وصور

تعرض زوجان لحادث مأسوي أودى بحياتهما فور خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة التي عقدا فيها قرانهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الحادث في بلدة أورانج التابعة لولاية تكساس الأمريكية، حيث لقي هارلي مورغان، البالغ من العمر 19 عاما وزوجته ريانون بودرو والبالغة من العمر 20 عام، مصرعيهما بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة صغيرة.

Newlywed Texas couple dies in freak accident minutes after tying the knot as pickup truck smashes into their car#Texascouple #HarleyMorgan #RhiannonMorganhttps://t.co/26f2eE3NkE — MEAWW News (@meawwnews) August 25, 2019

وذكرت إدارة شرطة أورانج: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".

وقالت أم الضحية، كينيا "شاهدت ابني يموت أمام عيني. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وأضافت كينيا "سيظل هذا المشهد راسخا في أذهاني طوال حياتي. لن أنساه أبدا". كان لديهم الكثير من الأحلام.

Una pareja muere en un accidente “cinco minutos después” de su boda: Harley Morgan, de 19 años, y Rhiannon Boudreaux, de 20, murieron este viernes en un accidente de tránsito momentos después de celebrar su boda en Texas (EE.UU.). La pareja acababa de… https://t.co/l9vo4EpiDJ pic.twitter.com/y7dDXvQrRX — Luis Rosario:. (@LuisRosarioM) August 25, 2019

وقال شهود عيان، إن سيارة الزوجان تدحرجت عدة مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق. وفقا لموقع " heavy".

وتواصل الشرطة تحقيقاته، حيث تم أخذ عينات من سائق الشاحنة لمعرفة ما اذا كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات وقع وقوع الحادث.